北投區鹹粥店發生槍擊案，老闆娘中彈不治，凶嫌（紅圈）犯案後騎機車逃逸。（圖／警方提供）

北市北投區知行路10日下午發生槍擊案件，43歲某鹹粥店的潘姓老闆娘，遭人持槍射擊，潘女左胸中彈，送醫前已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，警方調閱監視器發現槍手僅花26秒犯案，行凶後騎機車朝大同區方向逃逸，目前已掌握犯嫌身分，全力緝凶中。

警方表示，案發時間為下午13時47分，疑似犯嫌當時騎機車靠近店家，接著在外朝裡面的老闆娘射擊，接著就騎車逃逸，潘女中彈時，她的丈夫也在店內，聽到槍擊後上前查看，發現妻子受傷倒地，他連忙報警、將她送醫，但她因傷勢嚴重，送往淡水馬偕急救，於14時許宣告不治身亡。警方於現場發現1顆彈殼，經初步比對與被害者體內彈孔數量相符。

北投分局警方獲報已立即成立專案小組，擴大調閱監視器，發現涉案槍手僅花26秒犯案，犯案後騎機車往大同區方向逃逸，目前已掌握犯嫌身分積極查緝中，相關犯罪動機仍待查緝犯嫌到案後詳細釐清。