後疫情時代來臨，不少婦女重回職場，尋找轉職機會，而具備時間彈性的月嫂成為了搶手的行業，在海外也具有相當需求。YesMa月嫂平台與弘光科技大學餐旅管理系開辦「全方位國際月嫂認證專班」，協助訓練人才，目前該平台也正致力於取得評鑑，盼造福有意投身月嫂工作的民眾。

YesMa月嫂平台負責人王思涵指出，一些婦女對照顧嬰兒和幫助新生家庭非常感興趣，她們可能有過育兒經驗，並對嬰兒的健康和發展非常關注。成為月嫂，可將興趣和熱情轉化為一份有意義的工作。對於想要在二度就業時擁有自己的事業的婦女來說，也有助掌握自己的工作時間與收入。

王思涵表示，月嫂在現代社會中的需求非常高，也可享受一定程度的工作彈性，又因需要專業培訓和資格認證，有助婦女取得在嬰兒護理、健康方面的知識和技能，提升自我人生價值。目前國內月嫂每日工作9小時，平均月收可達6萬以上，全日服務則有9萬以上，若在海外，收入更可突破14萬元。

YesMa月嫂平台與弘光科技大學餐旅管理系開辦「全方位國際月嫂認證專班」，可培養出有國際視野、知識的月嫂。目前國內對於多元且高品質、高實操的國際月嫂培訓課程相對較不流通，導致國際月嫂供不應求。YesMa全球華人月嫂培訓中心正籌備取得TTQS認證的教育訓練機構評鑑，完訓後可獲勞動部頒發的認證證書，並列入認證名冊中。