無論是世界上哪個國家，婆媳問題始終是無解的問題。就有女網友分享，自己小叔娶了四川新娘，婆婆卻開始刁難，還會故意說著媳婦聽不懂的台語碎嘴，結果小叔機敏的「神翻譯」，不僅保護住妻子，還讓自己的媽媽吃到苦頭，氣到惱羞。

女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，小叔娶了一名四川新娘，小嬸剛嫁入家門時，聽不懂台語，飯後大家聚在客廳吃水果看電視，喜歡找麻煩的婆婆又開始發作，故意手指著媳婦，用台語跟兒子說「老婆要教好，太寵以後管不動」，說了一大串不中聽的話。

這時聽不懂台語的小嬸就會問小叔「媽媽剛剛叫你跟我說什麼」，小叔這時就用英文說「媽媽說她很幸運，因為妳從千里嫁到我家」，接著手比了愛心，小嬸也忍不住笑著回比愛心，原PO也藉機用英文補一句「小嬸有妳真的很開心」。

眼看全場說著自己聽不懂的英語，婆婆忍不住高分貝問「你們三個到底在說殺毀」，小叔則正面槓上，嗆「說妳壞話啊，這下妳知道我老婆感受了嗎」，氣得婆婆大罵「我怎麼生出你這種不孝子」，接著就直接回房間。原PO說，看到這幕，自己忍不住跟小叔對望，然後都笑了出來。

網友看到一面倒力讚小叔：「這麼好的丈夫哪裡找」、「會為了老婆對抗媽媽的男人真帥」、「超級神隊友啊，勇敢對抗巫婆」、「學到一招了，以後都要先學英文，才好對抗老害」、「小嬸也太可愛了」、「那一刻巫婆發現，自己才是那個外人」、「小叔未免也太機靈了，有勇氣手段也高」。