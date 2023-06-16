台中市簡姓男子2019年騎機車在台北市未禮讓行人被開罰1500元，連同名下汽車的國道通行費、停車費及罰單共19萬餘元拒不繳納，陸續被移送執行，行政執行署台中分署16日到簡男戶籍地執行，查封簡名下的車齡6年機車，並移至車輛保管場，若仍未繳納罰單或提出合理的清償計畫，將擇期拍賣。

執行署台中分署表示，簡男在2019年間騎機車行經台北市中山北路時，未停讓行人被開罰1500元，簡除拒不繳納此罰單外，連同名下的汽車未繳納高速公路通行費、路邊停車費及違規罰單等共19萬餘元，並於去年5月間陸續被移送執行。

台中分署表示，針對1500元罰款案執行，先前曾執行簡男存款債權及商業保險契約解約金，但無具體成果。配合行政執行署推動「加強執行未停讓行人罰鍰專案」，經再清查簡的財產狀況，發現名下有一輛車齡6年的機車，並於16日派員執行。

承辦人抵達簡的戶籍地執行，雖未見到當事人，家屬對查封有所疑慮，經承辦人員提出罰單及車籍資料，並說明來意後，家屬才配合交出機車，承辦人員查封移至查封車輛保管場，日後，如仍未繳納罰單或提出合理的清償計畫，將擇期拍賣。