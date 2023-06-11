在暴龍確定聘請前灰熊首席助教拉賈柯維奇擔任新主帥後，目前NBA的30支球隊都有主帥坐鎮，這也代表先前分別遭到七六人與公鹿開除的瑞弗斯、布登豪瑟兩名擁有總冠軍資歷的資深教頭，同時陷入失業窘境，何時可以找到新工作還很難講。

本季例行賽才剛打完，包含火箭、暴龍、公鹿、七六人、活塞、太陽等隊就先後開除總教練，其中跟瑞弗斯、布登豪瑟同樣擁有奪冠資歷的前暴龍總教練納斯，很快就宣告成為七六人新任主帥，今天才宣告聘用拉賈柯維奇的暴龍，則是從未考慮過瑞弗斯與布登豪瑟。

這是瑞弗斯長達24年的NBA總教練執教生涯當中，首次面臨新球季沒在任何球隊執教窘境，他生涯領軍過魔術、塞爾提克、快艇與七六人，更在2000年獲選年度教頭、2008年率領塞爾提克奪冠，但在最近12季當中從未領軍闖過季後賽次輪。

布登豪瑟執教生涯不像瑞弗斯那麼輝煌，他從1993年開始擔任教職，卻到2013年才首度擔任老鷹總教練，2018年開始接掌公鹿兵符，且在2015、2019年獲選年度教頭，2021年領軍公鹿奪冠，本季卻因公鹿在季後賽首輪慘遭熱火上演老八傳奇淘汰出局，隨即被公鹿開除。