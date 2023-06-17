上季從馬刺手裡換得防守大鎖穆雷（Dejounte Murray），和陣中球星崔楊（Trae Young）組成明星後場搭檔，不過球隊的實力卻不升反降，休賽季老鷹勢必得做出補強，保住爭冠的可能性，根據《Yahoo Sports》記者費斯徹（Jake Fischer）報導，除了崔楊外，老鷹願意聽取自家任何球員的報價。

老鷹近3個賽季兩度開除總教練，根據傳聞，崔楊和前主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）、麥克米蘭（Nate McMillan）的關係都不是特別好，是導致老鷹戰績不佳的原因之一，更傳出球團有意考慮交易崔楊。季後賽首輪2比4不敵綠軍後，似乎已成為「教練殺手」的崔楊賽後接受訪問，但他給予現任總教練史奈德（Quin Snyder）極高評價，「我相信只要有他在，亞特蘭大將贏得總冠軍，球隊要做的就是為他引進適合的爭冠拼圖。」

費斯徹補充，雖然老鷹對於交易持開放態度，但並不會積極銷售球員，特別是只效力一個賽季的穆雷，費斯徹引述消息人士，老鷹高層握有一份分級名單，穆雷在隊上的重要性僅次於崔楊。此外今年選秀會擁有不少好手，老鷹也想提高選秀順位，先前曾和獨行俠討論交易，將約翰柯林斯（John Collins）和第15順位籤換取貝坦斯（Davis Bertans）及第10順位籤，但談判沒有進展。

歐康烏（Onyeka Okongwu）是大多數球隊感興趣的對象，卡培拉（Clint Capela）、杭特（De'Andre Hunter）也被外界認為是老鷹潛在的交易籌碼，費斯徹表示，老鷹對後兩者和薩迪貝（Saddiq Bey）很重視，且球團也會試著追求暴龍明星前鋒席亞卡（Pascal Siakam），合約剩下一年的席亞卡今夏有資格續約，不過他可能會暫緩這決定，如果他在下季再次入選年度最佳陣容（2022-23賽季錯過），他有資格在2024年簽下超級合約。