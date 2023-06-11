根據昨天公布的起訴書內容指川普遭起訴38項犯行，並著重於川普涉及不當處理機密文件，這些指控比起過去對他個人、政治和商業不當行為的控訴來得更為嚴重。

總統拜登的司法部起訴了共和黨黨內初選提名戰中大幅領先的川普，也前所未見地為角逐白宮大位鋪路。

川普已經堅稱這是出於政治動機的「獵巫」行動，並予以譴責。川普先後造訪喬治亞州和北卡羅來納州參加造勢大會，並抨擊他所謂的對他不公平的法律攻擊。

川普今天在喬治亞州哥倫布市（Columbus）抨擊拜登和司法部，抱怨他所謂的「虛假起訴書」，他告訴民眾說，他因競選下一任總統而在法庭上被追訴。

川普告訴支持者說：「這就是他們這樣做的原因，如果我不選總統，就不會有獵巫式政治迫害，也不會有起訴。」

川普之後在北卡羅來納州的格林斯伯勒（Greensboro）說：「你在和瘋狂的瘋子打交道。拜登政府武器化的『不法部』（Department of Injustice）對我的起訴毫無根據，將成為我國史上最可怕的濫用權力行為之一。」

在這兩場大會過後幾天，川普將在邁阿密聯邦法院出庭，針對爆炸性指控應訊。他被控蓄意持有國防機密、密謀妨礙司法、以腐敗方式隱瞞文件和不實陳述，而陷美國國家安全「於危險之中」。

依司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）所提指控，每項罪名最高可判處20年徒刑。

川普已在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）透過一連串貼文和影片來回應這份起訴書，他稱史密斯「精神錯亂」、「仇恨川普的人」，並將這項起訴定調為拜登及其競選團隊的精心策畫，以意圖干預選舉。

川普說：「他們找上我，因為目前我們在民調上再次大幅領先拜登。」

到目前為止，許多共和黨人的反應是團結起來支持這位前總統，也將川普的憤怒情緒放大。這些人包括川普的一些黨內提名競爭對手。

與川普關係起伏的聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，起訴書標誌著美國的「黑暗日子」。

麥卡錫說：「我和每一個相信法治的美國人，都和川普總統站在一起。」

佛羅里達州州長尚迪特（Ron DeSantis）也呼應司法部「武器化」的說法。在共和黨提名戰中，尚迪特被視為川普的頭號挑戰者。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120611