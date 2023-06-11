徐姓醫師在桃園某醫院任職高層時，與已婚護理師在值班室發生性行為，2人發展婚外情，還與徐男產下1子。護理師與林姓丈夫離婚後，護理師坦承一切，林男才發現自己幫別人養小孩。他向桃園地院提告，法院判徐男賠償180萬元。

林姓男子提告，他說，與護理師妻子在2004年結婚，育有2名子女，而在醫院任職高層的徐姓醫師和妻子發展婚外情，2人先在2016年在醫院值夜班時，發生性關係，隨後又陸續發生7次。妻子還懷孕把小孩生下來。

林男說，一直到2021年妻子要求離婚，後來才坦承與醫師發生性行為，家裡的小兒子也是她和徐男所生。林男說，徐男導致他精神受到巨大傷害，求助身心科後診斷憂鬱症。要求賠償200萬元。

徐男坦承婚外情，但稱要扶養母親配偶及3名子女，另有3700萬房貸，負擔甚重，200萬元應屬過高

桃園地院審理，2人對於性行為8次，另林男與護理師的次子實際上是徐男與護理師的小孩並不爭執。而徐男與護理師交往數年且發生性關係8次，又令護理師懷孕產子，已經明顯逾越社會一般通念所能容忍範圍，

法院考量徐男侵權時擔任某醫院高層，月收入40至50萬，後來自行開立診所，月收入40萬，審酌雙方狀況及令護理師懷孕產子，讓林男在不知情下育有1名非其血緣之子女，不法行為情節惡劣嚴重，判賠180萬元。

另徐男原配提告護理師侵犯配偶權，當時護理師稱是職權所迫，還為醫師2度墮胎，高等法院審理後，認為婚外情長達3年，護理師都沒提告，並非是職權原因，判護理師須賠償80萬元確定。