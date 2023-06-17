台電人員到場確認為台電公司所有物。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方在鄭男的工具箱內搜出安非他命，全案依竊盜、毒品等罪嫌送辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

新北市52歲鄭姓男子，鎖定桃園市大園區航空城土地徵收後，住戶搬遷居民減少，16日凌晨前往徵收區一處巷弄，企圖竊取電線桿變壓器變賣換錢，下手過程中被員警當場查獲，警方更在其工具箱內搜到一包安非他命，全案依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

大園警分局埔心派出所16日凌晨3時許，接獲民眾報案表示，有名男子開著小貨車進到埔心里23鄰巷弄內，由於該區域已被徵收，附近住戶早已搬遷，不可能會有人半夜造訪，懷疑男子想從事不法行為，請警方到場查看。

員警獲報趕到現場，看見鄭男正在將變壓器搬上貨車，立即上前盤查，男子起初辯稱是來撿東西否認行竊，但員警檢視變壓器上印有台電編號，經台電人員到場確認是其公司所有物，男子見事跡敗露只好坦承犯行，警方隨後在他的工具箱內，搜出一包安非他命及吸食器，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，因航空城計畫逐步啟動，徵收範圍內的住戶陸續搬遷造成空屋增加，小偷經常鎖定此區域下手行竊，為此警方也持續加強巡邏，防堵治安死角，守護民眾財產安全。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！