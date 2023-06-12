宜特表示，5月營收創新高，主要受惠先進製程及封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）、人工智慧（AI）等應用需求暢旺，持續帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）等需求。

特別是在AI方面，由於HPC與雲端運算領域的發展未曾停歇，開啟了AI世代，而ChatGPT的橫空出世，大量訓練算力需求加速生成式AI應用，並驅動人類生活另一波科技變革，相關科技巨擘大廠紛紛投入AI伺服器的技術開發。

宜特指出，AI伺服器特別仰賴需要異質整合的高功率頂規晶片，透過先進製程與先進封裝的技術奧援，以高速處理大量數據並快速執行指令，此類晶片需要能在長時間運作中為持穩定效能。

而AI晶片是否能發揮效能，相當倚重驗證分析，藉以確保前期研發品質與晶片功能，有助於降低故障的風險。宜特不僅早已投入資本支出提前布局相關平台，近期也陸續接獲國際AI品牌大廠與AI晶片廠商的諮詢委案，相關需求可望挹注未來營運成長動能。

投顧法人指出，雖然半導體產業仍在調整庫存，宜特並無庫存去化的不利因素，預期第二季營收可望季增逾1成、毛利率持穩首季，全年營運有望逐季走揚、下半年優於上半年，全年營收力拚成長2成、獲利年增逾1成，每股盈餘上看6元。宜特不評論法人評估數據。