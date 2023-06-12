財報雲共同創辦人莊皓翔表示，要解決財會人員出走潮，有三大解方。一是善用數位工具：透過引入SaaS雲端工具及AI人工智慧，協助財會人員處理庶務的繁雜工作。二是創造教育訓練的機會；三是財會人員應主動接收大環境趨勢變化。
財會人員6月爆離職潮？ 莊皓翔提三解方
每年6月是財會人員離職旺季？財報雲指出，截至6月8日為止，知名求職網內關於「會計／出納／記帳人員」的職缺就將近25,000筆，其中不包含各大事務所自行招生、透過社群、論壇拋出的就業橄欖枝，由此可見這類的工作汰換率很高。
每年6月是財會人員離職旺季？財報雲指出，截至6月8日為止，知名求職網內關於「會計／出納／記帳人員」的職缺就將近25,000筆，其中不包含各大事務所自行招生、透過社群、論壇拋出的就業橄欖枝，由此可見這類的工作汰換率很高。
財報雲共同創辦人莊皓翔表示，要解決財會人員出走潮，有三大解方。一是善用數位工具：透過引入SaaS雲端工具及AI人工智慧，協助財會人員處理庶務的繁雜工作。二是創造教育訓練的機會；三是財會人員應主動接收大環境趨勢變化。
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