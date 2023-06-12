財報雲共同創辦人莊皓翔表示，要解決財會人員出走潮，有三大解方。一是善用數位工具：透過引入SaaS雲端工具及AI人工智慧，協助財會人員處理庶務的繁雜工作。二是創造教育訓練的機會；三是財會人員應主動接收大環境趨勢變化。

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