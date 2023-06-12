「我們＋起來」計畫內容今年全新改版，除原有空間改造以外，新增品牌建立項目。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣政府推動「我們＋起來」計畫今年邁入底6年，計畫內容全新改版，除原有空間改造以外，新增品牌建立項目，並提高補助金額至30萬元，即日起開放報名至6月30日止。

「我們＋起來」計畫以實踐部落空間改造夢想為出發，2017年起辦理至今，陪伴超過25個部落團隊完成改造，包括餐飲、工藝工坊、書屋、文化學習等空間，展現在地創生力量與文化培育能量。

台東縣長饒慶鈴表示，今年我們＋起來補助計畫將於6月底舉辦我們＋起來共創營，以地方體驗設計、地方節慶、空間美學為主題，設計屬於自己的體驗活動，同時規劃大師診聊室，針對不同主題提供一對一診聊諮詢，聚焦提案想法，完成提案計畫書。另7月規劃有品牌營銷課程、8月永續發展目標遊戲工作坊，提供多元的學習主題與管道。

原住民族行政處期望透過此項計畫，發掘潛力部落團隊及輔導有志參與計畫者，陪伴輔導部落實踐夢想、完成目標，並導入跨領域資源整合輔導培育部落青年、串聯青年返鄉，促進青年參與，創造地方特色與在地發展機會，凝聚在地青年們對計畫的共識，引領青年洄流。如有意願提案以及參與培力課程，請關注「我們＋起來」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/2getherispower/)。