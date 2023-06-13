由於台灣7-ELEVEN持續穩健展店，且5月逢勞動節連假、母親節，加上夏季體感商機，聚焦鮮食、咖啡、冰飲品、預購等差異化結構開發新品，實體門市串聯OPEN POINT會員生態圈，線上線下多元豐富的服務管道滿足OMO的生活消費體驗，並攜手關係企業首度推出「LOVE MOM」集團活動，創造話題與銷售機會，搭配菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、上海7-ELEVEN、統一精工、統一生活(康是美)等轉投資事業表現亮眼，挹注整體營收成長。

搶攻夏季開胃食飲商機，7-ELEVEN自有鮮食品牌「天素地蔬」開發涼感輕食菜單，「星級饗宴」看好輕食與自煮輕料理兩大生活需求，於全台超過3000門市推出24小時販售的「星級饗宴-滷味」，更藉由智能團購平台「i划算」與五星級飯店、米其林星級餐廳、必比登推薦平價美食共10間人氣餐飲品牌，架構「星級饗宴-家庭料理專區」上架名廚監製獨家商品，相關作法帶動鮮食業績成長超過2成；夏季冰飲品旺季，台灣7-ELEVEN深耕CITY系列，以「沁涼飲品」、「精品禮盒」作法推出話題新品與節令限定活動，帶動類別業績成長超過2成，「蔬果健康日」主題專案架，多元做法帶動來客成長、推升相關類別業績成長1～3成。

台灣7-ELEVEN積極掌握五一連假、母親節、端午節商機，五一連續假期強化交通轉運站與風景區門市、國道服務區等經營，關廟及東山服務區營運暢旺，帶動服務區業績較去年同期成長1倍，母親節首度攜手關係企業推出「LOVE MOM！統一集團與您一起對媽媽大聲說愛」活動溫馨傳情，挹注業績較去年同期成長近2成，更藉由預購的線上線下策略滿足母親節、端午節雙節慶送禮與自用需求，線下以門市預購誌匯集星級飯店、手搖飲等名店開發蛋糕甜點及各式粽禮，線上藉由i預購平台聚焦生鮮、日用品及美妝保養銷售，帶動整體預購業績成長超過2成。

截至112年5月底店數6732家，展望6月，統一超表示，台灣7-ELEVEN將積極掌握酷暑商機，聚焦鮮食、咖啡、冰飲品、日用品推出多元沁涼生活提案，同時把握海內外出遊商機，藉由OPEN POINT生態圈、ibon等數位服務滿足生活需求，多元作法預期再創新一波成長動能。