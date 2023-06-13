國防部今公布「全民國防應變手冊」。（國防部提供）

國防部今（13）日上午例行記者會公布「全民國防應變手冊」，手冊共有48頁，由全動署處長沈威志先生說明，以下是「全民國防應變手冊」公布說明內容：

（一）編纂緣起

本部於民國111年4月公布「全民國防手冊(範本)」，惟受烏俄戰爭影響，各界反映應朝戰時嚴峻景況撰擬，以提供民眾更充足應變資訊，基此，參酌相關新聞評論、專家學者及立法委員等建議編修手冊，同時將名稱修正為「全民國防應變手冊」，提供民眾、地方政府緊急應變運用。

（二）編纂目的

本手冊提供民眾面臨各種嚴峻景況下所需之緊急應變資訊，以做好安全準備及生存自助。

（三）編纂架構

區分為「平時準備」及「戰時應變」2個段落、14個主標題：

1.平時準備

(1)緊急避難準備事項

(2)防空警報音符及聲音識別

(3)認識周邊重要處所

(4)掌握正確訊息

2.戰時應變

(1)戰時可能發生的狀況

(2)敵我識別

(3)緊急疏散避難

(4)戰場維生應處

(5)通訊傳播中斷應處

(6)戰傷醫療急救

(7)戰場危機處置

(8)民眾對各類型災害應變作法

(9)緊急應變專線

(10)附頁

（四）手冊特色

1.增加文字敘述，輔以適量插圖。

2.提供各種嚴峻景況下，較為詳盡應處方式，以協助民眾生存自助。

3.整合防空避難處所、急救責任醫院、民生必需品配售及收容安置地點於「消防防災e點通」App，便於民眾查詢。

4.於全動署網站發行，可直接提供民眾運用。

（五）後續作為

1.手冊上傳國防部全民防衛動員署全球資訊網，供民眾下載運用。

2.結合跨部會及地方政府實施宣導，並透過萬安、民安等演習，將手冊內資訊納入景況想定，演練各種危機狀況處置，以擴大手冊運用效益。