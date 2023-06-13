匯豐投信投資長韋音如指出，未來12個月風險資產將會波動。因此，主張採取防禦性資產組合配置，偏好短年期固定收益；隨著經濟反覆測底，短天期固定收益將會表現領先。優質信貸資產可以提供具吸引力的利差，資產負債表的穩健亦可降低違約風險。

除此之外，韋音如指出，匯豐持續對新興市場資產持正面態度，因其估值較低、宏觀前景較成熟市場為佳，加上聯準會有機會降息，今年稍後時間美元或會進一步轉弱，相關當地貨幣資產如印度債、亞洲非投資等級債等資產，都值得稍加留意。而通膨持續在高檔的狀況，也有利於相關具有轉嫁通膨能力的基礎建設類股。

匯豐假設的全球經濟三情境：

一、多重危機：美國企業獲利衰退20%；聯準會利率進一步上升並在高位維持一段持間，中國並無放寬政策，日本央行廢除殖利率曲線管控並升息；市場反應為標普500指數回測2022年低點，看好美元、日圓、基礎建設及防守型股票等。

二、市況波動：美國企業獲利衰退10%左右；聯準會於年底時因經濟衰退而放寬政策，中國政策立場繼續帶來支持作用，日本央行廢除殖利率曲線管控；市場反應為股市於未來12個月波動；中國反彈，新興市場資產上漲，依序看好亞洲新興市場、新興市場、北亞及南亞。

三、軟著陸：國內生產總值及企業獲利衰退非常溫和；聯準會及歐洲央行於2023年底前放寬政策，中國加快政策支持步伐以提振經濟增長，眾多央行於年底前降息。市場反應為股市上漲，新興市場資產上升，增長型資產如美國科技股與週期股上漲。