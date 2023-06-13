【全程字幕】朱學恒「告發自己」二度傷害鍾沛君？ 苗博雅揭朱學恒法律算計：心非常險惡 @ChinaTimes

國民黨台北市議員鍾沛君日前爆出，曾在餐敘中遭到名嘴朱學恒二度強行擁吻，朱學恒主動對台北地檢署告發本案。社民黨台北市議員苗博雅13日痛批，朱學恒告發不自首，不主動坦承犯罪的人事時地物，反而由鍾負起舉證責任，其實是「險惡的用心」，不僅玩弄法律，更將鍾被動拖上偵查庭，讓鍾二度傷害，且欺騙大眾。

苗博雅解釋，如果朱學恒真的有悔意且願意對行為負責，應該採用自首，主動交代犯罪的人事時地物並接受法律判決，但若認為自己是清白的，則以訟止謗，可以提告誹謗。提告誹謗的人同時要負起舉證責任，但如果告發不自首，則舉證責任轉換，其實鍾要付的舉證責任，比被告誹謗時還要更高，壓力更大。

苗博雅分析，但朱學恒卻很弔詭的告發不自首，告發狀上更明列「希望藉由檢察官偵查，可以早日還原事實。」代表認為鍾說的不是事實，告發後檢察官必須傳喚鍾作證，鍾也必須負起舉證責任，於偵查庭上重複訴說受害經驗，且檢察官起訴門檻必須要「足認有犯罪嫌疑」，未來如果遇到舉證不足，朱就可以得到不起訴處分的大禮。

她痛批，自我告發不自首其實是非常弔詭，玩弄法律的行為。朱告發不自首就是為了還要在輿論場上繼續媒體評論、社會觀察，顯然是對於龐大的利益難以割捨，因此她有必要揭發告發不自首招數，背後「險惡的用心」，外表還做出一副願意負責且有悔意，根本是欺騙大眾。

苗博雅炮轟，「＃MeToo」風波持續延燒，是尊重大家把受害經驗說出來的權利，是讓受害人把主動權拿回手上，朱卻把被害人被動拖上偵查庭，讓鍾被動的二度傷害，再次奪走被害人主動權。朱學恒不願意為自己的行為負責，還做出錯誤示範，無法忍受。

她喊話，檢察官遇到告發必須依法偵查，但請重視到性侵害、性騷擾的特殊性，保存證據不容易，被害人可能會在多次重述上再次受傷，檢察官要多留意，並重視同場吃飯的證人意見，大家加油一起改變社會文化。