歐人豪頒發「校訂課程亮點學校」獎牌給海山、重陽、文德、復興、興仁秀山等6所國小。（新北市教育局提供）

教育局推出校訂課程亮點計畫，今舉辦首屆亮點學校掛牌暨成果發表。（新北市教育局提供）

新北市教育局推出校訂課程亮點計畫，今（19）日舉辦首屆亮點學校掛牌暨成果發表，海山、重陽、文德、復興、興仁、秀山6所國小連續4學期獲頒「校訂課程亮點學校」，教育局副局長歐人豪出席頒發獎牌，肯定6校成為新北率先達標掛牌學校，並勉勵作為各校觀摩典範。

校訂課程亮點計畫包括素養教學設計與實施、跨領域協同教學設計、素養評量、教師團隊參與、自主學習5個教學專業面向，打造新北市課程特色與亮點，給孩子優質的教育。

海山國小藉由亮點課程訪視，檢視學校課程發展的各面向，如從閱讀出發的跨域課程，有脈絡的思辨對話與探究，在團體中找到自己的定位；從感恩議題出發，觀察校園面臨的困境並提出解方，以實踐環境永續，深化學習。

重陽國小以「老田心 新重陽」做為課程發展主題，並以環境永續「綠園田心」、世代永續「走讀田心」、生命永續「浪情田心」、創意永續「創客田心」四條軸線貫穿校訂課程。

歐人豪表示，新北市學校特色多元，為展現新課綱素養導向及學校本位課程發展的理念，並落實學生為主體的適性學習，學校依據學生特質、師資專長、社區環境、資源性質及教育趨勢等條件，研發並實施具有教育價值性、在地文化性、創意特殊性的校訂課程內涵。

教育局指出，新北市每學期皆會邀請課程專家針對各校課程計畫進行審查、建議及輔導，培養學校課程發展能力。為推動新課綱，更每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、成果發表等，未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、擴大成果發表等策略，讓各校在課綱規範下發展特色，提供學生多元學習適性發展，每個學校是一個亮點，讓課程亮點，點亮新北教育。