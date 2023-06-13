中磊(5388)今(13)日舉行年度股東常會，由董事長王煒親自主持，向與會股東報告2022年營運成果。會中除承認2022年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並增選一席獨立董事案。為了強化公司產業競爭優勢，提升員工向心力，中磊於股東會中通過限制員工權利新股案；會中並通過私募案，期望引進策略投資夥伴，提升營運效能，為下一階段的營運成長蓄積動能。