辛耘目前主要為再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務，2022年營收為代理設備60％、再生晶圓及自製設備製造約40％。自製設備主要為濕式製程、暫時性貼合及剝離，前者在先進封裝領域有不錯斬獲，也可應用在微機電（MEMS）、mini/micro LED等領域。

辛耘2023年首季營運淡季不淡，稅後淨利1.45億元，季增1.47％、年增達20.2％，每股盈餘1.81元，雙創同期新高。5月自結合併營收5.41億元，月增2.18％、年增達21.41％，累計前5月自結合併營收26.9億元、年增達24.28％，雙雙續創同期新高。

由於近期股價漲多，6月以來已遭證交所5度列入公布注意股票，辛耘公告2023年5月自結合併營收5.41億元，月增2.18％、年增達21.41％，創同期新高。稅前淨利0.85億元、年增達51％，稅後淨利0.58億元、年增達28％，每股盈餘0.72元。

展望後市，辛耘指出，半導體產業隨人機介面、數位媒體、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等多樣化的產業需求而擴增，客戶陸續導入10/7/5/3奈米先進製程，將使半導體產業設備資本支出成長，對公司發展產生正面影響。

辛耘對此致力強化各領域代理產品線，同時掌握機台設備技術發展、增加晶圓再生應用面，以提升公司競爭力。依目前市況及未來半導體、化合物半導體、平面顯示器（FPD）、OLED等產業發展推估，以及自製設備營運規模增加，預期今年營收將呈現成長趨勢。

法人預期，在代理設備業務動能續強下，辛耘6月營收可望持穩5億元左右水準，使第二季營收維持與首季相當的高檔水準。雖然受毛利較低的代理設備營收占比提升影響，全年毛利率估低於去年，但在營收規模擴大下，獲利仍可望維持高檔表現。