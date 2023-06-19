台南學甲88槍擊案，台南地方法院今天上午續開準備程序庭時，被指控是此案幕後主謀的學甲慈濟宮董事長王文宗，雖坦承曾在大陸的酒店與洪政軍見面，並提供手機給洪使用及藏匿對方，但否認藏匿槍手孔祥志，也否認涉犯槍擊案；洪政軍也否認涉及槍擊案。法官最後諭知候核辦，擇日再開庭。

今天上午台南地院傳喚王文宗及洪政軍時，檢方指出，王文宗曾於2022年12月15日、2023年1月15日2次到大陸與洪政軍見面，並提供手機、門號及協助申辦支付寶，資助洪政軍在大陸的日常使用；洪政軍再轉而資助當時同樣逃到大陸的孔祥志，涉嫌違反槍砲彈藥管制條例、藏匿人犯等罪。

王文宗出庭時，僅承認曾在大陸的酒店與洪政軍見面，並提供手機給洪使用，以及藏匿洪政軍，但否認藏匿槍手孔祥志，也否認檢方指控他涉犯槍擊案及恐嚇危害安全罪。

王文宗的律師也認為，檢方應該針對槍擊計畫與王文宗有犯意聯絡的部分提出證據，但檢方並無積極證據證明王涉案，請求法官判處王文宗無罪。

被告洪政軍則說，他知道孔祥志犯下88槍擊案，但否認策畫槍擊，僅承認藏匿孔祥志。

洪政軍的律師認為，洪政軍被控涉及槍擊案部分，檢方並沒有積極證據，法院應該判洪無罪。律師還以孔祥志作案使用的衝鋒槍，與楊展華、謝俊誠到板橋拿取的衝鋒槍不同，2槍的後握把、彈夾長短、護弓形狀及角度都不同，請求法官查明。