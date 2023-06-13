陸軍官校6月16日為99周年校慶，不過陸軍官校學生爆發A型流感，傳出支援的海軍及空軍官校學生也群聚感染，對此陸軍官校政戰主任朱恆麟強調，陸軍官校目前確診人數15人都已經返家休養，再過3天就是學校校慶，活動將會如期舉行，並沒有外界所說的停辦情形。

朱恆麟表示，確診人員都已隔離實施密切管制，如有任何狀況都會立刻送往醫事所室，照醫官指示實施就醫，為了因應近日流感疫情的升溫，校方防疫作法採取分流及環境消毒、體溫量測、也要求學生除了盥洗、用餐及睡覺外，其他時間全程都需戴口罩，另在用餐部分也做了隔離，使確診人員在管制期間不會與健康者一起用餐，飲用水也會區隔及分開。

朱恆麟說，陸軍官校本周校慶會如期舉辦，並沒有外界所傳停辦的規畫，對於家長擔憂孩子健康狀況部分，校方今天會請學生跟家長做報平安的動作，讓家長了解學校對這次疫情都維持在管控範圍內。