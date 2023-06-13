許多家長為了節省準備便當的時間，都會讓孩子在學校訂營養午餐，近日有一名媽媽表示，國中孩子將營養午餐附的水果帶回家，12顆荔枝看起來又小又乾，甚至還有發酵的味道，讓她質疑「是放多久了？這個我覺得有點離譜」，貼文一出，意外遭到網友群起砲轟，認為營養午餐價格低廉，「是想吃什麼山珍海味？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》上傳照片，分享國中孩子營養午餐附的水果，「想請問專業人士，這樣子的荔枝是放多久了？」表示某天晚上看到孩子帶回來的荔枝，有部分冒出發酵的味道，甚至有些「爛爛的」，外殼也已經變硬，「又小又乾掉」。

一名家長在臉書曬出國中孩子營養午餐的水果照片，質疑「這樣放多久了」。（圖／臉書爆怨公社）

原PO表示，自己沒有餘力幫孩子準備便當，他好奇這樣品質的荔枝價格大概要多少錢？若想要請廠商改善，又要找什麼單位反應？直說：「我只是希望能有改善空間，之前的水果也不太優，只是這個我覺得有點離譜了」。

貼文曝光後，一票網友直搖頭，「你以為一個月繳多少午餐費？」、「營養午餐水果真的不用要求太高…能有很棒了」、「40幾塊想吃什麼山珍海味？」、「我是看不出大小，但顏色還好，現在荔枝不便宜啊」、「真的不懂物價嗎」、「改善改善…請問是哪裡不善？有蟲？爛了？賣相不佳？還是不甜不好吃」。

有網友指出，最近下雨天氣悶熱，水果沒有適當保存容易發酵，建議當餐食用完畢較佳。「好像隔天就會這樣了耶！我覺得是正常的」、「我這邊玉荷包一斤50！照片這至少放5天以上，而且沒冰」、「我以為是在地上撿的」、「荔枝是嬌弱的水果，沒冰很快就會變色了，營養午餐送餐的車子裡面又有熱氣，很容易壞掉」。