隨疫情趨緩，民眾對於防疫措施逐漸鬆懈，導致傳染機會增加，進而造成「免疫負債」。近期流感肆虐，許多診所無論平日假日都人擠人，桃園市衛生局統計，上周流感、類流感門急診就診人次較上上周攀升208人次，呼籲民眾勤洗手、戴口罩做好防疫措施。

流感好發的季節多在冬天，約在每年11月至隔年3月，不過近期感冒的民眾卻愈來愈多，診所診間常常大爆滿，現場掛號都要等半小時以上，讓許多民眾直呼太誇張。衛生局指出，隨著防疫鬆綁，民眾對於戴口罩、勤洗手、維持社交距離等預防措施也有所鬆懈，加上對細菌病毒抵抗力下降，導致病毒或細菌傳染的機會增加，就會形成所謂的「免疫負債」。

經衛生局統計發現，5月21日至5月27日流感及類流感門、急診就診人次為6321人次；5月28日至6月3日流感及類流感門、急診就診人次有6687人次；6月4日至6月10日流感及類流感門、急診就診人次為6895人次，每周的就診人次都有持續微幅上升。

衛生局說，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，病毒有A、B及C型3種，除了藉由感染者咳嗽或打噴嚏的飛沫將病毒傳播給其他人，流感病毒也可短暫存活於物體表面，如手接觸到汙染物表面上的口沫等黏液，再碰觸自己的口鼻或眼睛就可能被感染。

衛生局另也呼籲民眾，平時要保持良好的個人衛生習慣、讓室內空氣流通、勤洗手、有呼吸道症狀就要佩戴口罩，避免到人潮擁擠及空氣不流通的場所，才能盡可能預防感染。