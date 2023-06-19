中華民國幼教聯合總會昨發出聲明，為守護幼兒健康及維護幼教師尊嚴，在未釐清餵藥案事實真相前，各縣市幼教協會呼籲暫停教保人員進行餵藥行為。針對幼保人員是否能拒絕餵藥，台北市教育局19日表示，地方政府都有碰到此問題，應請教育部提供解釋，但目前未有幼兒園反映要暫停餵藥。

中華民國幼教聯合總會18日晚間發聲明呼籲各縣市幼教協會呼籲暫停教保人員餵藥，教育局副局長陳素慧表示，教保人員能否拒絕餵藥是各地方政府會遇到的問題，應請教育部提供解釋。另外，目前未有幼兒園反映欲暫停餵藥。