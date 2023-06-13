國民黨台北市議員應曉薇13日陪同受害人舉行記者會，直指經濟部礦物局某退休高官，退休後擔任礦石同業公會秘書長一職至今，不過在擔任秘書長期間，對著公會的女義工上下其手，甚至進一步性侵得逞。應曉薇直言，該名高官在知道她將舉行記者會後，更不斷透過各種關係試圖阻撓，「你根本就是躲在公務機關裡的淫棍！」

應曉薇表示，該名高官在退休後除了領月退俸外，在擔任工會秘書長時也坐領8、9萬高薪，平時卻仍舊利用自己的權力，對公會女義工上下其手。會中應曉薇也公布一段影片，該名女義工原本要到公會找理事長討公道，不料理事長不在公會，與該名秘書長對質時，對方甚至還搧她巴掌、掐脖子等肢體暴力，讓該名女義工在影片中頻頻尖叫。

女義工在記者會上也現身說法，表示自己2年前受到該名退休高官的邀請，成為石礦業同業公會的義工，但在擔任義工的期間，數度被他摸胸、摸下體、摟腰、強行親吻，更性侵得逞，讓她相當崩潰。

女義工直言，自己試圖想拿手機蒐證提告，未料在錄影的過程中手機不但被打落在地，自己還因此遭到對方怒搧巴掌、掐脖等肢體暴力，後續拿著驗傷單前往報警，最後卻以傷害為由雙方和解，為了避免家人知道，因此選擇隱忍，2年多來卻每天都活在地獄當中，最終決定站出來揭發真相。

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