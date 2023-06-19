為協助新竹市青年充分利用暑假搶先體驗公部門職場工作，增加青年就業機會，市府特別辦理暑期工讀計畫，19日並公告今年大專青年公部門暑期工讀103位錄取名單，市府提醒，公部門暑期工讀仍同一般職場規定，需依規報到，若有放棄者，將依序個別通知備取人員。

市長高虹安今天在名單出爐後，歡迎青年學生參與市政服務，為市府團隊注入青年活力，期許錄取的青年朋友在工讀期間皆能收穫滿滿，並保持積極心態學習如何面對問題、解決問題，提升自我職能。

她表示，竹市推動公部門暑期工讀計畫，透過用人單位面試，強化青年學生的應對能力，錄取的青年學子們可以體驗公務職場、協助公部門業務推動，是參與市政運作的好機會，透過工作與學習加深對公部門的了解，促進青年進入職場的多元發展，期待在同學們在服務過程中皆能發揮專長和創意，為市政服務加入創新能量。

勞工處長黃錦源則提醒，大專青年公部門暑期工讀計畫雖僅有短暫1.5個月，仍同一般職場規定，錄取的青年學子們需詳閱報到須知，事先填妥進用人員到職單等資料，於7月3日上午8時至8時30分，至稅務大樓7樓視聽教室，參加暑期工讀報到，並攜帶身分證供驗證，繳交身分證影本、薪轉帳戶存摺影本及1吋相片1張，參與暑期工讀職前講習。

24歲的方柔絢，大學時曾參與108年度竹市公部門暑期工讀計畫，在社會處協助身障業務的行政庶務，她表示在服務的過程中，對公務生涯產生興趣，畢業前積極充實公務專業職能，於111年經公開徵求獲選進入市府服務。

勞工處說明，今年新竹市大專青年公部門暑期工讀計畫，約300位青年報名，市府於5月20日舉辦聯合面試，錄取名單於今天公告，共錄取103位。

若有放棄報到者，將依序個別通知備取人員，未獲錄取的同學，如尚有工讀或求職需求，可至新竹就業中心或勞動部勞動力發展署台灣就業通網站，查詢工讀職缺。另也提醒錄取的青年學子們，依時報到參訓，若有任何疑問請洽詢市民專線1999或青年發展科03-5324900分機502林小姐。