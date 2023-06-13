PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本週美國CPI與利率決策會議公布即在，市場押注聯準會暫停升息機率高，推升科技股多頭持續挺進，包括蘋果創歷史新高、特斯拉創下史上最長連漲紀錄，美股四大指數集體收紅，費城半導體指數更是大漲3.31%，帶動今天台股再度由半導體族群領軍上攻，半導體類股強彈2.95%，電腦及週邊亦大漲2.73%，大盤一舉衝破萬七大關，OTC也同步大漲1.33%。

孫傳恕指出，在美股的激勵下，目前台股技術面多頭強勢，且資金明顯回流電子股，電子成交比重回溫至近68%，推升加權指數與電子指數雙雙創波段新高，台股在全球主要指數中今年來漲幅高居第5強，在亞股中更是唯2年迄今漲幅超過雙位數的市場。由於過去一段時間全球通膨數據出現下滑已為現況，因此FOMC傳達「升息應結束，今年不會降息，之後看數據並保持彈性」之訊息，正說明貨幣緊縮將告一段落，後續宜持續追蹤政策效果及基本面是否回復。

孫傳恕進一步分析，根據世界半導體貿易統計協會報告，今年全球半導體銷售額可能創4年來最大減幅至-10.3%，然而並非所有半導體需求皆低迷，像是電動車、再生能源相關，以及近期需求急劇攀升的生成式AI，對於邏輯晶片需求龐大，因此市場樂觀預期2024年半導體銷售，有望呈現逾一成的強勁反彈，創下歷史新高紀錄。

孫傳恕表示，目前美歐企業基本面預期出現改善，貨幣政策對通膨已收到成效，加上AI帶動科技權值股的漲勢，使得市場的風險偏好正向，不過，現階段觀察第三季外部需求仍無法立即大幅回溫，整體景氣未來一季仍呈現溫和，眼見台股指數已來到相對高檔，仍可能出現健康回檔走勢。