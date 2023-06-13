熊仔以專輯《PRO》入圍第34屆金曲獎「最佳華語男歌手」、「最佳華語專輯」、「最佳年度專輯」3大獎，13日舉辦活動。他首度入圍金曲歌王，心情卻很淡定、平常心看待，不過媽媽一聽到好消息後，開心說：「想不到我們兩個不會唱歌，竟然生出一個準歌王。」熊仔則妙回：「我也不會唱歌。」

他也認為，「男歌手有的人定義是看唱歌，但這次入圍的標準很明顯不是在看唱功，可能是看我音樂上的個性，因為很多人音樂沒有個性。」被問及最想拿哪獎？他說，不論拿哪個獎項都很開心，但他曾擔任金曲獎評審，建議希望金曲獎、金音獎未來能合併連續2天舉辦。

他說：「金曲是用語言分類，有點像桌球選手要跟籃球選手一起競爭，不一樣的東西很難比，饒舌跟唱歌去拚男歌手，很難的一件事，（評審）可能也不知道投出來這樣對不對」，並舉例葛萊美獎，有用語言、曲風等來分類獎項。

一同入圍金曲歌王的MC HotDog熱狗、鶴TheCrane都看好熊仔奪下歌王寶座，熊仔謙虛說，「他們喜歡我的作品，很高興，但這跟得不得獎好像沒關係，有人喜歡就很開心。」已準備得獎感言？他坦言，目前還在思考，若屆時得獎，想在台上饒舌唱一段他寫的詞，「我蠻喜歡很帥的得獎感言，這是很酷的事情。」

他近期因為嚴重胃食道逆流導致喉嚨輕微灼傷，昨透露，持續看中醫治療，也開始慢跑、重訓，自認胸肌變大不少，希望能練出結實體態，若在金曲獲獎會宣布喜訊？他笑說：「最近沒什麼喜訊，都是身體的警訊。」