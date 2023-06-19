端節4天連假台中市府設置「連假專區」一站式服務。圖/台中市政府提供

從6月22日起是端午節4天連假，為讓市民朋友快速查詢連假相關資訊及台中端午節慶活動，台中市數位治理局17日起於市府官網建置「端午連假服務專區」，透過一站式服務彙整各機關端午連假資訊及措施，包含端午節節慶活動、交通疏導、旅遊、垃圾收運等相關訊息，以利民眾即時掌握。

端節4天連假台中市府設置「連假專區」一站式服務。圖/台中市政府提供

數位局長林谷隆表示，今年端午節4天連假，市府各局處提供多項連假不打烊便民措施，數位局於市府官網增設「端午連假服務專區」一站式服務，彙整五大主題「交通」、「活動」、「服務」、「旅遊」及「公告」等五大主題，即時更新市政新聞、端午節慶活動及國道交通疏導措施等訊息，讓市民朋友連假期間出門遊玩更便利、開心度過端午假期！

在端午系列活動方面，專區提供了各項詳細資訊，包括2023南屯穿木屐躦鯪鯉活動、大甲鐵砧山取午時水活動、台中市立圖書館「端午養生之道」系列活動等，民眾都能查詢所需資訊並參與，享受濃厚的節日氛圍。此外，交通疏導措施也是專區關注的重點之一，專區提供即時交通狀況和路線規劃，讓市民朋友能夠更加順利地前往目的地，減少塞車時間，享受愉快的假期。

數位局補充，「端午連假服務專區」於17日正式啟用，市政服務及相關宣導等資訊於連假期間皆會即時更新，提供民眾快速查閱服務及最新民生訊息，歡迎市民朋友充分利用各項資訊，度過一個美好的端午連假。更多詳情請至官網首頁「端午連假服務專區」查詢(https://dragonboatfestival.taichung.gov.tw/)。