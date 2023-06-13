新北市五股洲子洋小作所和五股芳洲家園13日啟用，至今全市29區共設立33處小作所、15家日照中心和9處社區居住家園，合計57個據點，共可服務近千位身心障礙朋友。

新北市副秘書長龔雅雯表示，為讓從特教學校畢業出來的孩子，能就近銜接社區、融入社會，以減輕家長的負擔，新北市運用公益彩券盈餘分配基金，結合民間企業回饋的公益設施空間，成立這57處據點來服務將近千位身心障礙者。

龔雅雯說，五股洲子洋小作所和五股芳洲家園這2處據點係由社會局委託社團法人台灣社會發展推動協會辦理，共可服務26位身障者，白天在小作所接受各項才藝學習、作業活動，以訓練生活自理，晚間再回到芳洲家園居住，培養獨立生活的能力，將來有作業能力時，還可以轉銜到庇護工場。

社團法人台灣社會發展推動協會秘書長林敏慧表示，身障學員學習雖較為緩慢，但在老師耐心教導下，仍可以透過手眼協調，手作出像是串珠項鍊、手工帽子等。

社會局主任秘書黃逢明表示，五股洲子洋小作所服務對象為設籍新北市15歲以上至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，每週一至週五提供作業活動、社區適應、文康休閒等；五股芳洲家園則服務18歲至64歲身障朋友，提供生活支持等住宿服務。預計今年7月還會在新店區設置2家日照中心，於年底在鶯歌區也將增設1家小作所。