黃子佼今（19）日被爆出強吻、誘拍裸照等性騷擾風波，好男人形象一夕之間全毀，臉書刪掉道歉影片、甚至無預警關閉，下午還臨時缺席主持工作，而傳出黃子佼酒後情緒不穩、已送醫，黃子佼送醫時意識不清，但生命跡象穩定。

黃子佼認了性騷擾，自錄影片道歉，還一口氣爆大小S、吳宗憲、曾國城等大咖的黑料，直說演藝圈的人都一樣，他直說：「我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死！」情緒和身心狀況讓外界都很擔心，甚至還缺席主持工作。

黃子佼恩師張小燕是否了解他現在最新狀況，張小燕只回了「我的心好痛」貼圖，事後傳出黃子佼酒後情緒不穩，中午12時被送至台北長庚，黃子佼送醫時意識不清，身體多處割傷，但生命跡象穩定，詳細狀況仍待釐清。

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