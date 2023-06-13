基本的互相禮貌很重要！有名賣青草茶的店員，某次收到顧客1張「揉成一團」的紙鈔，讓他看了之後相當傻眼，也認為不被尊重，向對方回了一句「錢不要揉成這樣子」，但對方則回「這也是錢啊」，之後他不在爭論默默收下，並攤開後檢查再找錢給對方，沒想到，這名顧客離開後，竟在Google留下1顆星負評，還去該店的臉書粉絲團留言，害他被公司懲處，並且要被扣薪水，感到非常無奈。

一名青草茶店店員在臉書社團「爆怨公社」發文，他日前收到顧客給的1張「揉成一團」的紙鈔，於是在當下回了對方一句話「錢不要揉成這樣子」，而對方卻反回應「這也是錢啊」，於是他收下「揉成團紙鈔」並將紙鈔慢慢攤開，然後再找錢給顧客。

豈料，該顧客離開後，不僅到Google留下評論，也去該店家臉書粉絲團留言，沒想到，他認為這是「彼此互相的基本禮貌」，卻反被公司懲處，還要被扣薪水，讓他感到非常無奈與難過。

店員收到顧客「揉成一團紙鈔」，竟是後還被該顧客留負評，造成他被公司扣薪水。（翻攝自臉書爆怨公社）

從Google的1顆星評論可見，該網友抱怨店家「真的是賣青草茶的，是讓客人降火的嗎？下午去買青草茶，拿紙鈔給店員找錢，竟然叫我要『把錢攤平』，還跟我說這是基本禮貌，不知生意還可以這樣做的」，該網友繼續抱怨表示「之前家人快打烊去買，店員臉很臭說『打烊了不賣』，這樣的店家東西再好，服務人員態度不佳，真的是不敢再領教，真的真的，老闆比較大、大、大」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「支持老闆，不重視錢的人窮一輩子，超討厭人家把錢揉成這樣」、「遇到奧客，錢揉成這樣，誰知道是不是假鈔」、「我會故意攤開檢查很久」、「就是沒禮貌的人就會這樣給錢」、「客人很有問題」、「那是你公司的問題吧，你說的沒錯啊，為什麼要懲處？」、「奧客無誤」、「奧客就是奧客，就跟丟錢的一樣永遠不知道自己多奧」。