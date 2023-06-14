香港信報報導，恒指半日收報19,511，跌9點或0.1％，國指收報6,626，微升7點或0.1％，科指半日升1.6％，收4,101，半日成交額為509.15億港幣。
個股方面，騰訊升1.6％，阿里巴巴漲0.2％，美團升0.4％，京東漲0.9％，友邦跌0.6％。攜程挫4.3％，為包尾藍籌。
港股連升五日後，14日早盤多空爭持，在19,500拉鋸。恒指開盤漲26點，報19,547，早段多空爭持，隨後升幅曾擴大至119點，最高至19,641，一度轉跌60點，最低至19,460，臨近午盤跌幅收窄。
香港信報報導，恒指半日收報19,511，跌9點或0.1％，國指收報6,626，微升7點或0.1％，科指半日升1.6％，收4,101，半日成交額為509.15億港幣。
個股方面，騰訊升1.6％，阿里巴巴漲0.2％，美團升0.4％，京東漲0.9％，友邦跌0.6％。攜程挫4.3％，為包尾藍籌。
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