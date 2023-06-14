港股連升五日後，14日早盤多空爭持，在19,500拉鋸。恒指開盤漲26點，報19,547，早段多空爭持，隨後升幅曾擴大至119點，最高至19,641，一度轉跌60點，最低至19,460，臨近午盤跌幅收窄。