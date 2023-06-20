國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨至台大演講，質疑總統蔡英文不敢講堅持兩岸和平，行政院副院長鄭文燦今說，「和平是我們唯一選項」。侯友宜競選工作室發言人陳柏翰表示，為何人民在民進黨執政下卻完全感受不到「和平是我們唯一選項」，反倒覺得一步步被推向戰爭邊緣？質問在蔡英文執政的7年中，兩岸關係有何具體進展？民進黨不要自己做不到，就「見笑轉生氣」。

陳柏翰指出，侯友宜昨天所提的4個堅持「中華民國憲法的堅持、民主自由的堅持、人民福祉的堅持、兩岸和平的堅持」，每一項都是人民心中的期待，許多也是當前政府需要加強的地方。尤其後一項「兩岸和平的堅持」，人民完全沒有看到民進黨對突破僵局有任何實際作為，真的不要做不到，就「見笑轉生氣」。

陳柏翰表示，民進黨兩岸的無作為，人民在疫情期間感觸最深，當時許多台商、學生只能靠民間的力量，其他還有諸多如農產品出口限制，除了空話譴責，到底還做了什麼？人民已經給了民進黨7年的時間，但兩岸別說恢復學生交換、觀光交流、農漁產輸出等軟性交流，連最基本的溝通對話都沒有，甚至越來越緊張，一步步將台灣推向戰爭的危機中。

關於核電及核一廠乾式儲存槽問題，陳柏翰回應，侯友宜從過去到現在都沒有反對過核電，只要安全性無虞、妥善處理核廢料，核電就是選項，而鄰國日本當前已經核電廠展延到60年，台灣又缺電的情況下，政府就有責任必須要納為方向思考。至於核一廠乾式儲存槽，地方持續反映水土保持安全、室內乾式儲存槽等意見，作為地方首長做好安全把關、反映地方意見天經地義，何來矛盾說？