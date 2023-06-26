昨日新北市長侯友宜提及重啟服貿協議，讓兩岸回歸經貿、教育、文化、經濟等合作，遭民進黨立委范雲批評是將台灣逼入險境，讓台灣變香港；對於范雲的言論，國民黨新北市議員陳偉杰反批，民進黨執政不只教育政策失敗，更搞砸兩岸關係，還要推年輕人上戰場，恐把台灣變成烏克蘭第二，這不只傷害年輕人，更想害死年輕人

陳偉杰指出，台灣眼前倚靠的半導體產業遭國際夾擊，民進黨政府拓展其他貿易市場成效有限，而侯友宜提出重啟服貿是著眼於目前情勢，希望化解兩岸緊張關係，為台灣經濟注入活水，這是在為台灣及年輕人找出路與活路。

陳偉杰也認為，民進黨不僅頻頻刺激兩岸緊張，企圖擁美自重挑起戰爭，這才是將台灣逼入險境，而且自以為與中國經貿往來是國際逆流，卻不提德、法等國頻往中國求商機，連美國都急著要與中國重啟談判，所以與中國經貿交流才是順應大環境的走勢，但看在民進黨眼裡都逆流。

對於民進黨提出的大學3加1政策，陳偉杰也批評，賴清德自以為能兼顧教育與國防，又能爭取年輕人及家長的選票又能符合美國人期待增加兵員、慫恿年輕人當兵，但實際上這樣的做法既毀教育又毀國防，不只傷害年輕人，還會將年輕人推上戰場，民進黨不想讓台灣變香港，卻會將台灣變成烏克蘭，害死台灣年輕人。

而范雲批評中國經濟衰退，陳偉杰反問，難道美國不衰退？台灣情況又如何？實際上，目前世界經濟本來就是整個都在衰退中，所以各國才紛紛前往中國重啟談判，這是目前的主流。陳偉杰向范雲及民進黨喊話，思維別停留在俄烏戰爭前，更重要的是別無視台灣經濟的衰退、無視農民的生計、無視年輕人的聲音。