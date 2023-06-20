06/26 周一 達拉斯聯準銀行6月製造業指數
06/27 周二 美國5月耐久財訂單
S&P/Case-Shiller美國4月房價指數
美國5月新屋銷售
里奇蒙聯準銀行6月製造業/服務業指數
達拉斯聯準銀行6月服務業指數
06/28 周三 API美國原油庫存報告
南韓6月消費者信心指數
GfK德國7月消費者信心指數
MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
美國5月商品貿易收支
聯準會主席鮑爾發表談話
EIA原油庫存報告
業績報告(美國當地時間)：美光
06/29 周四 日本5月零售銷售報告
美國Q1 GDP成長率終值
美國請領失業給付人數報告
美國Q1 PCE價格指數終值
業績報告（美國當地時間）：Nike
06/30 周五 南韓5月工業生產指數
日本5月就業報告
東京6月CPI
日本5月工業生產指數
德國6月就業報告
歐元區5月失業率
歐元區6月CPI初值
美國5月個人收入/支出/PCE價格指數
芝加哥PMI（6月）
07/01 周六 南韓6月進出口貿易收支
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