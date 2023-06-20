06/26 周一 達拉斯聯準銀行6月製造業指數

06/27 周二 美國5月耐久財訂單

S&P/Case-Shiller美國4月房價指數

美國5月新屋銷售

里奇蒙聯準銀行6月製造業/服務業指數

達拉斯聯準銀行6月服務業指數

06/28 周三 API美國原油庫存報告

南韓6月消費者信心指數

GfK德國7月消費者信心指數

MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

美國5月商品貿易收支

聯準會主席鮑爾發表談話

EIA原油庫存報告

業績報告(美國當地時間)：美光

06/29 周四 日本5月零售銷售報告

美國Q1 GDP成長率終值

美國請領失業給付人數報告

美國Q1 PCE價格指數終值

業績報告（美國當地時間）：Nike

06/30 周五 南韓5月工業生產指數

日本5月就業報告

東京6月CPI

日本5月工業生產指數

德國6月就業報告

歐元區5月失業率

歐元區6月CPI初值

美國5月個人收入/支出/PCE價格指數

芝加哥PMI（6月）

07/01 周六 南韓6月進出口貿易收支

《基金》專家：美今年無衰退疑慮 樂觀看待兩市場
美國6月建商信心創近一年新高
《美股》「六月節」 美股周一休市
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