政壇MeToo連環爆料，民眾黨立委賴香伶前國會助理17日控民眾黨立委邱臣遠性騷，賴香伶卻質疑爆料者有政治鬥爭動機，遭輿論罵翻。賴香伶今天在臉書道歉，稱確實是失言了，自己思慮不周，坦言將案件連結到政治領域，也對後續調查可能會有不良影響。

曾在賴香伶辦公室任職的女子日前在臉書發文，稱自己曾經協助舉辦某場法務部調查局的考察活動，當天她穿著合身的裙裝，但「邱臣遠不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的左手上」；她也控訴，辦公室同事A時常性騷擾他人，賴香伶雖曾現場看到，卻沒有任何一次處過或嚴正制止。

賴香伶第一時間回應，她的辦公室有完整性騷申訴機制，這名女子沒在自認受性騷擾時提出申訴，卻在離開辦公室成為社民黨全國委員後，於選舉期間提出這件事，背後的政治鬥爭動機非常明確。

不過，賴香伶20日於臉書再度發文表示，6月17日晚上，她看到離職員工在臉書指稱她漠視，甚至縱容職場性騷擾，這對她是很嚴重的指控跟傷害，她面對著不解與遺憾的情緒，徹夜未眠直到隔日凌晨才在臉書回應。

她表示，這幾天，收到許多朋友給她的提醒、批評與指正，她重新審視自己當天的回應，做為雇主的職責確實是失言了；而將案件連結到政治領域，也對後續調查可能會有不良影響，「這是我思慮不周導致，就此，我正式向前助理跟社會民主黨的朋友致歉。」

賴香伶表示，即使她要維護自己的名譽，這樣的發言也不妥當。道歉，就應該是無條件，且真心誠意。

她最後強調，已經啟動的性平機制仍會持續進行，謝謝所有批評跟指正，這些都是促使她把事情做得更好的動力。

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