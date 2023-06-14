航空警察局14日舉辦警察節慶祝大會，會中頒獎表揚3名模範警察，獲獎3人在毒品防治工作績效卓著。航警局長邱文亮表示，航警工作內容繁多，除了主動與海關等單位合作，阻絕毒品於境外，也透過地方檢察署的指揮，追溯揪出毒害源頭，近期持續加強防詐工作。

航警局在警察節慶祝大會上表揚3位模範警察，3人都成功打擊毒品交易並溯源阻斷集團犯罪，阻絕毒品於邊境，績效卓著，授獎人員包括偵破毒品運輸的刑事警察大隊小隊長陳龍彥（左一）、刑事警察大隊偵查佐謝汶傑（右二），以及在執行安檢勤務時，查獲以國際快捷郵件夾藏毒品的安全檢查大隊警員楊運方（右一）。（陳麒全攝）

航空警察局警察節慶祝大會於航警局大禮堂舉行，中華民國國際航空警察之友協會理事長江松樺捐出新台幣70萬元作為端午節慰勞金，他也呼籲協會成員共襄盛舉，希望社會以行動力支持警方，當警察的後盾。

航警局在慶祝大會上進行授階及表揚3位模範警察，3人都成功打擊毒品交易並溯源阻斷集團犯罪，阻絕毒品於邊境，績效卓著，授獎人員包括偵破毒品運輸的刑事警察大隊小隊長陳龍彥、刑事警察大隊偵查佐謝汶傑，以及在執行安檢勤務時，查獲以國際快捷郵件夾藏毒品的安全檢查大隊警員楊運方。

航警局長邱文亮表示，航警工作內容繁多，除了主動與海關等單位合作，阻絕毒品於境外，也透過地方檢察署的指揮，追溯揪出毒害源頭，近期持續加強防詐工作。（陳麒全攝）

邱文亮表示，他上任不到半年的時間，發現航警的工作跟一般外勤工作不同，航警雖然與海關合作查到多起毒品案，但不會因此滿足，工作內容也不只是在邊境查緝毒品，阻絕毒品境外，透過地方檢察署的指揮追溯揪出源頭，毒品的查緝是政府非常重要且首要的工作，希望透過大家的努力共同防治。

邱文亮說，航警另一個重點工作就是防止詐騙，先前詐騙集團成員會搭機帶員前往金邊、柬埔寨等地從事不法工作，相關狀況造成社會很大的輿論壓力，航警也配合相關單位進行阻絕，到目前為止已有很大的成效，且相關工作還在持續進行，也希望各界繼續支持警方執法。