國民黨台北市第五選區立委人選原訂今（14）日出爐，但最後卻臨時取消，引起了角逐提名的市議員鍾小平不滿，他透露自己在電話民調中勝出。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹指出，鍾小平此舉已違反規定，會以黨紀處分他，「饒了國民黨吧」。

鍾小平今受訪指出，他的民調贏過競爭對手、議員應曉薇和郭昭巖4到5%，並已將結果傳給黨主席朱立倫，「就看黨中央什麼時候提名我」。

而黃呂錦茹則指出，會以黨紀處分鍾小平，因為市黨部要求，爭取提名者不得公布民調，若誰先公布了就要被處分，並非只針對鍾一個人。