2024總統大選，最新民調顯示，支持度以民進黨參選人賴清德居冠、民眾黨參選人柯文哲次之，國民黨參選人侯友宜排第3。資深媒體人黃揚明認為，侯友宜有7％支持度來自非國民黨的力量，反觀柯文哲有12％的支持度來自非民眾黨支持者，「誰拓展非同黨支持選票的能量較高，這邊可以稍微區分」。

台灣民意基金會今（20）日公布2024總統大選最新民調，賴清德支持度36.5％最高，柯文哲29.1％、侯友宜20.4％。對此，黃揚明指出，該基金會15日公布的「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果為民進黨24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，他直呼國民黨政黨支持度與侯友宜支持度，居然巧合地一模一樣。

不過，黃揚明就今日公布的民調分析，發現國民黨支持者中，侯友宜僅拿到6成5支持度，意即侯約有1/3、7％的支持度來自非國民黨；而賴清德獲得84％民進黨支持者支持，因此有約4成4、16％的支持度來自非民進黨支持者；至於柯文哲獲得77％民眾黨支持者支持，有約4成1、12％的支持度來自非民眾黨支持者。

黃揚明認為，由此結果可看出，3名總統參選人中，誰拓展非同黨支持選票的能量較高。