中國大陸外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會。澎湃新聞提問，據報導，日本駐中使館昨就福島核汙染水排海問題舉行外國駐中媒體記者吹風會，對中方一再拒絕日方提議兩國開展基於科學的專家對話表示遺憾，猜測中方將該問題作為針對日方的外交牌。日方並對中方使用「核汙染水」稱謂表示關切，強調擬排放的含氚「處理水」是安全的。對此，汪文斌回應，日方沒有遵循善意協商原則，一再試圖誤導國際社會。

汪文斌說：「你提到的相關的報導表明，日方不僅沒有反思，強行推進核汙染水排海的錯誤政策，反而再次散播虛假資訊，企圖混淆國際視聽。」，日本駐中使館在中國舉辦一場不邀請中國媒體參加的吹風會，卻句句不離中國，不是別有用心，就是底氣不足。

「日方在核汙染水處置問題上，沒有遵循善意協商原則，並一再試圖誤導國際社會。」汪文斌指出，如果日方真有協商的誠意，就應該宣布暫停啟動排海，允許鄰國、太平洋島國等利益攸關方對核汙染水進行獨立採樣分析，同意探討除排海以外所有可能的處置方案。如果日方聲稱的「處理水」真的是安全的話，日方就應該選擇在國內處置，而不是向環太平洋國家來轉嫁風險。

汪文斌強調，中方奉勸日方，停止政治操弄，早日回到解決各方關切的正道上來。希望日方忠實履行國際義務，停止強推排海方案，充分研究論證排海以外的處置方案，切實以科學、安全、透明的方式處置核汙染水，並接受嚴格國際監督。