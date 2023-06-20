民眾黨總統參選人、主席柯文哲主張兩岸要恢復兩會（海基會、海協會）機制，並重啟貨貿與服貿談判，今(20日)受訪時也直言「躺在立院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過」。台大政治系教授左正東表示，若兩岸重啟會談，第一個就談服貿，會引發國內抗爭和對立，會談難以持續，應該從簡單的貨貿開始談起。

左正東今在政論節目《新聞大白話》點出「一件非常弔詭的事情」，柯文哲過去是反服貿，今天卻贊成服貿；今天的外交部次長李淳，過去是幫馬政府推銷服貿，今天卻有可能站出來反服貿。他也說，「我很喜歡看到這種畫面，但還是要問柯文哲為甚麼轉向了？」

左正東說，正確的轉向很歡迎，但他個人不贊成第一步就重啟服貿，若把服貿當成兩岸重啟會談的第一個問題，會使兩岸的會談難以繼續推進下去，因為一定會引發國內大幅度的抗爭和對立。

左正東認為，應該要「先易後難」，貨貿比服貿更容易，現在大陸提出2千多項大陸產品無法進入台灣的問題，應該要利用這個機會，重啟雙方對貨貿的談判，優先解決這個問題，既能符合大陸的貿易議程，也是台灣比較容易處理的課題。