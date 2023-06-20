黃子佼認了性騷擾，自錄影片道歉，還一口氣爆當年與小S交往時，曾被大、小S強迫一起吸毒，對此，大、小S發聲明否認，汪小菲則未發表意見，但他其實人在台灣，昨晚抱著兒子與媽媽張蘭直播，張蘭還不斷叮嚀汪小菲千萬不要接受任何採訪。

汪小菲日前曾在微博發文砲轟大S一家時，還點名小S前男友：「你前男友黃子佼那事兒需要我說嗎？真噁心」，當時黃子佼受訪時無奈表示：「我跟他們家族的故事，都是22年前的往事了，怎麼又寫到我這裡來了」，對比黃子佼現在人設大翻車，也讓不少網友直呼，汪小菲根本先知。

針對黃子佼開撕大、小S，汪小菲則未發表意見，不過他人其實在台灣，昨晚抱著兒子與張蘭直播，張蘭直接點出汪小菲現在人在台北，她叮嚀汪小菲不要讓小孩在鏡頭中亮相，汪小菲還叫兒子和張蘭問好，張蘭一聽到孫子叫「奶奶」，馬上笑得花枝亂顫。

黃子佼昨才開戰大、小S，汪小菲就恰巧在台灣，微博傳汪小菲是因黃子佼風暴，才飛來台灣探視小孩，對此，汪小菲沒有證實，不過網友都紛紛勸汪小菲這次別出聲，張蘭也叮囑他「千萬不要接受任何採訪」。

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