新竹縣新豐鄉後湖村14日下午近6時，發生一起自撞車禍，1輛由21歲男子駕駛的休旅車，疑車速過快撞到1戶民宅旁的圍牆，駕駛男子OHCA，另2名傷者送醫。

新竹縣消防局據報派遣湖口及新豐車組共4車8人前往搶救，發現這輛自撞的休旅車車頭毀損，3人受困車內。

駕駛座的安全氣囊爆開，開車的21歲男子卡在車內OHCA，消防人員協助脫困送仁慈醫院，1名男子肢體左膝骨折，意識清楚，送往中醫大，另1男子頭部撕裂傷、左大腿骨折，意識模糊，送往東元醫院。全案由警方調查處理中。