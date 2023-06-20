出身自新豐鄉的14歲國中生盧姸秀，從小跟著姊姊、阿姨一起學肚皮舞，苦練舞蹈多年的她，今年5月赴韓國參加首爾國際肚皮舞節，在300支隊伍中脫穎而出，抱回3個冠軍、1個亞軍獎項，也成為台灣此次參賽選手中得冠數最多者。新竹縣長楊文科20日親自表揚，讚美盧妍秀舞蹈出神入化，獲得佳績真的不簡單。

盧姸秀在就讀山崎國小1年級時，於社區大學首次接觸肚皮舞，並曾到安養中心、慈善愛心團體義演，逐漸跳出心得並獲得讚美，自此愛上跳舞及表演，從此專注學習精進。

國中生盧姸秀從小苦練學肚皮舞，近日赴韓參加首爾國際肚皮舞節奪得3冠軍1亞軍殊榮。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

盧姸秀的母親陳姵錡透露，女兒對舞蹈有興趣，身為家長也盡心栽培，帶女兒前往台灣各地參與各項表演及賽事。盧姸秀小學4年級的時候，就曾前往韓國參加比賽。首爾國際肚皮舞節前兩年因疫情而暫停，今年5月19至21日重啟賽事，盧姸秀更成為亞洲肚皮舞總會推派參賽的32名選手之一。

該賽事在青少年組賽程漫長，盧姸秀歷經8小時才完比，在舞台上毫不怯場，以長期訓練的穩健台風、紮實的舞蹈，獲得優秀成績。盧姸秀說，她喜愛舞蹈和表演，在台上也能從觀眾專注的眼神中獲得成就感，「看到大家開心的表情，熱情給我鼓勵，給我很大的支持，覺得很一切努力都是值得的。」

此次盧姸秀在韓國的比賽中獲得青少年傳統個人組、青少年民俗個人組、青少年融合個人組冠軍以及青少年鼓舞個人組亞軍，母親陳姵錡說，獲獎不僅是鼓勵孩子，也期望有助於推動新竹縣的舞蹈與藝術教育，讓台灣的肚皮舞者能在國際舞台上發光發熱。