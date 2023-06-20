新竹縣副縣長陳見賢（左）與蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫（右）送上旺福紅包給弱勢家庭。（邱立雅攝）

端午佳節即將到來，財團法人蔡衍明愛心基金會再次攜手新竹縣政府，同時結合明新科技大學、中國科技大學和敏實科技大學等大專院校，在新竹縣政府大禮堂共同舉辦「公益青年．送愛下鄉趣-2023新竹縣端午慰問活動」，送上總計150萬元旺福紅包，嘉惠300戶弱勢家庭，此外縣府也準備平安粽，分享節日喜悅。

蔡衍明愛心基金會自2009年開始與新竹縣府合作「送愛下鄉」3節慰問活動，今年邁入第15年，總計捐贈超過新台幣4008萬元，超過8230戶次弱勢家庭受惠。今年除提供旺旺分享包，同時給予300戶弱勢家庭每戶旺福紅包新台幣5000元，總計捐贈150萬元。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫首先感謝新竹縣府提供溫馨場地，讓大家在端午齊聚一堂，她代表基金會送上2個感謝與1個祝福。第1個感謝是15年來新竹縣府各局處與人員們協助到各鄉鎮探視弱勢家庭，謝謝縣長楊文科的支持。第2個感謝明新科大、中國科大、敏實科大3所大學近幾年陸續加入，希望同學們透過活動，將孝順成為一種習慣的理念帶回家。

徐海倫表示，祝福則要送給新竹的鄉親。基金會1年3節到新竹縣各鄉鎮拜訪，致贈慰問金給8600多戶個弱勢家庭，對於大家有困難的時候，能讓基金會有這個機會能搭把手，一同協力在人生的道路上積極的走下去，所以她的祝福是把旺旺的旺氣帶給大家。

副縣長陳見賢也相當感謝蔡衍明基金會及蔡衍明董事長，長期給予新竹縣鄉親關懷與支持，疫情期間持續送愛下鄉，讓縣內弱勢家庭每年3節都能感受到這份來自社會的溫暖。

為了感謝蔡衍明基金會和3所學校的善行和貢獻，陳見賢特地頒發了「博施濟眾」及「熱心奉獻」等琉璃獎座給合作單位，並由蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫、明新科技大學副學務長姚立鼎、中國科技大學學務長郭小喬和敏實科技大學學務長熊雅意代表接受表彰。