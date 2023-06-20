新竹監獄為讓受刑人在未來復歸社會時，能有專業技能，近日與佛教慈濟慈善基金會合作辦理「手沖咖啡技能訓練班」。（新竹監獄提供／陳育賢新竹傳真）

新竹監獄為讓受刑人在未來復歸社會時，能有專業技能，近日與佛教慈濟慈善基金會合作辦理「手沖咖啡技能訓練班」，由新竹「井井咖啡廳」專業講師群提供技術指導，培養手沖咖啡相關技能，增進學員重返社會的競爭力。

新竹監獄典獄長曾文欽表示，技能訓練對於受刑人未來復歸社會非常重要，也鼓勵受刑人保持熱愛學習的心態並繼續前行，相信自己有無限的潛力及可能性，心有所向，終能成願。

他說，此次「手沖咖啡技能訓練班」與產業界師資之實務經驗互相結合，傳授專業知識與技巧，著重於實務技術之養成，學員出監後如有意願從事咖啡相關產業，可藉由更生保護會的「圓夢貸款計畫」，讓有創業相關技能或工作經歷。

其中，缺乏資金的更生人，自有受保護人身分開始起算5年內，還可申請圓夢創業貸款，從微型創業開始邁開人生的步伐，描繪新的人生藍圖。

新竹監獄此次是與財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會合作辦理「手沖咖啡技能訓練班」，由新竹「井井咖啡廳」專業講師群提供技術指導，上課內容包含咖啡概論、精品與商業咖啡的差別、咖啡基礎沖煮教學、介紹各產地風味咖啡及義式拉花教學課程等專業知識，培養手沖咖啡相關技能。

新竹監獄近日也舉行第1期學員手沖咖啡結訓及成果評測，由井井咖啡廳負責人陳璽文主持評分，藉此宣導咖啡產業相關資訊並提供新竹縣關西鎮的馬武督咖啡合作社就業機會，以重建受刑人出獄後生活。

值得一提的是，此次特別邀請新竹市十八尖山黑狼5號咖啡單車老闆曾志勳，於現場展示行動咖啡單車，並介紹沖泡咖啡的基本裝備、配件拆卸方法及擺攤經驗等，提供即將出監受刑人多元化的創業方向。