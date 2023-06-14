歐洲外交關係協會（ECFR）7日公布一份來自歐盟11國針對俄羅斯與中國看法的民調，結果顯示，若美中因台灣問題而爆發衝突，平均有四分之一的民眾希望自己的國家或歐洲站在美國一邊，有62％的公民希望保持中立，認為應該支持美國的只有23%。對此，中天《盧秀芳辣晚報》14日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾是否認為，若兩岸不幸發生戰爭，美國會幫助台灣，沒想到大部分民眾都表示，「不太會有絕對的免費去幫助別人這件事情」、「他們現在是說會，但是會不會要看當時的狀況」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》14日由「辮子妹」進行街訪，對於若台海不幸發生戰爭，美國會不會幫台灣？許多民眾紛紛認為「我覺得可能就跟烏克蘭一樣，應該是給武器讓我們自己打」、「可能不太會有絕對的免費去幫助別人這件事情」、「他們現在是說會啦，但是會不會要看當時的狀況吧」、「可能真的會執行這個美國的撤僑計劃」、「幫的話是不見得，因為他們要看利益」。

但也有少部分民眾認為，「當然是美國會幫我們台灣去打」、「我覺得會欸，一直以來看新聞美國都還蠻關切台灣的樣子」、「因為通常不是美國都會去幫其他國家打嗎？」。