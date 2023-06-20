全球經濟衰退雜音四起，根據外媒報導，美國因居住成本高昂，加上疫情期間的紓困措施結束，導致遊民人數今年以來明顯增加。

根據華爾街日報報導，美國無家可歸跨機構委員會示警，2023年以來，在一系列社會福利包括

租屋補助、禁止逼遷令等政策取消後，遊民數量在各大城市均顯著增加。

該媒體針對逾150個社福單位數據分析，美國逾100個城市今年初的遊民人數，與去年同期相比呈現增加趨勢。社福團體Community Shelter Board指出，今年初以來，俄亥俄州城市哥倫布的遊民人數增加22%，因無家可歸者變多，也導致治安惡化。

報導分析，美國無家可歸者增加，主因在於住房成本飆升，像是鳳凰城的房租從2017年至2022年，大幅飆升了68%，該市馬里科帕郡的遊民也增加77%。

此外，加州房價高昂，遊民問題也十分嚴重，該州為解決日益嚴重的遊民問題，已於過去4年斥資170億美元。