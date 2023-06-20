海峽論壇16日在廈門舉辦，台灣多個在野政黨都有派員參加，然而民進黨主席、總統參選人賴清德對此卻怒批，「被別人賣掉，還替別人數鈔票」，引發各界熱議。中天《盧秀芳辣晚報》由記者「辮子妹」針對此議題進行街訪時，一位年輕人直言，「兩岸友好比敵對好，當朋友比當敵人好」。

辮子妹昨（19）日針對「海峽論壇在廈門登場，國民黨、民眾黨、新黨都有派人參加，賴清德卻對此怒轟，在野黨被賣了，還幫忙數鈔票」進行街頭訪問。大多數年輕人皆表示，「賴清德此說法是為了選票」、「他為了要選民的票，他才會去說這個，每個人立場不同」、「有什麼不好的嗎？為什麼敵意那麼大。」

另外針對兩岸關係，受訪的年輕民眾也透露真心話，「兩岸友好比敵對好，當朋友比當敵人好」、「我覺得不要打仗就好，打仗很可怕，對這個世界不是好事」、「應該適度的交流，主要就是兩邊政府對立比較嚴重」、「馬上開戰那種感覺，也沒有必要，大家講開一點」、「不管對方是好意還是壞意，就不能完全斷掉，要互相交流。」

除此之外，也有人抱持其他觀點，「不用因為一個論壇，就指責（在野黨）被洗腦，我個人覺得不會被賣」、「只是交流不太容易被洗腦」、「我有去過中國，但我也沒有被洗腦」。